İşte Hakan Törehan’ın açıklamasından bazı kesitler:
“Yapay zekâ benim için hız ve doğruluk aracıdır; karar verici insan aklıdır. Özellikle Kıbrıs’ın gençleri, teknolojiyi kaldıraç olarak kullanmalı; asla koltuk değneği olarak değil.”
“Amacım; küçük işletmelerden genç girişimcilere kadar herkes için ödemeleri daha adil, erişilebilir ve şeffaf kılmak. Yapay zekâ, insan yararını optimize edecek; insanın yerini almayacak.”
“Dünyada ama özellikle Kıbrıs’ta fırsatlara erişimi artırmak istiyoruz: Akıllı POS’lar, güvenlik ve veri kaybını önlemek için yapay zekâ destekli araçlar, kolay cüzdan deneyimleri… ama hepsi insanın kontrolünde.”
“Tek kuralım var: İnsan komutasında teknoloji. Bizim işimizin öncelikli hedefi, gençlerin potansiyelini açığa çıkaracak bir sisteme öncülük etmek.”
