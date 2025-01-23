Yakın Doğu Oluşumu anlamlı bir sosyal sorumluluk projesini uygulamaya aldı. Proje kapsamında, asgari ücretli çalışanların çocukları, 1-10 Şubat 2025 tarihleri arasında ücretsiz olarak sünnet edilecek. Ayrıca Yakın Doğu Oluşumu’nun tüm çalışanlarının çocukları ile Oluşum okullarında eğitim gören öğrenciler de proje kapsamında ücretsiz sünnet olabilecek. Sünnet uygulamaları ise Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nde gerçekleştirilecek. Düzenlenen sosyal sorumluluk kampanyasından yararlanmak isteyenlerin 31 Ocak 2025 tarihine kadar kayıt yaptırması gerekiyor.

Yalnızca bireysel sağlığı değil, aynı zamanda toplum sağlığını da destekleyen sünnet uygulamasının, hijyenik koşullarda ve uzman sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilmesi büyük önem taşıyor. Projesi kapsamında sünnet işlemleri; Yakın Doğu Oluşumu’nun Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi’nde hizmet veren hastanelerinde deneyimli sağlık ekipleri ve uzman doktorlar tarafından titizlikle gerçekleştirilecek.

Son başvuru tarihi: 31 Ocak !

Sosyal sorumluluk projesinden yararlanmak isteyen ailelerin 31 Ocak Cuma gününe kadar kayıt yaptırmaları gerekiyor. Kayıt işlemleri Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri’nin çağrı merkezlerinden gerçekleştirilebilecek. Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke bölgesi için +90(392) 444 0 535; Gazimağusa ve İskele bölgesi için +90(392) 444 4 535 ve Girne bölgesi için +90(392) 444 9 939 numaraları aranabilecek.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Çocuklarımızın, sağlıklı geleceğe güvenle adım atabilmesi, hepimizin ortak sorumluluğudur.”

“Çocuklarımız, toplumumuzun en değerli hazineleridir. Onların sağlıklı bir şekilde büyümesi ve geleceğe güvenle adım atmaları hepimizin ortak sorumluluğudur” ifadelerini kullanan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Sağlık hizmetlerinin herkes için erişilebilir olması gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda; çocuklarımızın hijyenik ve modern koşullarda sünnet olmalarını sağlarken, ailelerimize de ekonomik anlamda destek olmayı hedefliyoruz” dedi.

Sağlıklı bir toplum için öncelikle çocuk sağlığına önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Halkımızı, çocuklarımızın güvenle ve hijyen standartlarına uygun bir ortamda sünnet olabilmesi için düzenlediğimiz ücretsiz kampanyamızdan yararlanmaya davet ediyoruz” dedi.