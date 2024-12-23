Meteoroloji Dairesi, yağışlı havanın devam edeceğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi'nin 30 Aralık’a kadar hava tahminlerine göre, yağışlı hava 27 Aralık Cuma gününe kadar yer yer sağanak veya yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde devam edecek.

Yarın sabah yer yer sis de bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığın periyodun ilk bölümünde 18-21, ikinci bölümünde de 14-17 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, 25 Aralık Çarşamba rüzgar güney ve doğu yönlerden kuvvetli, yer yer de fırtınamsı esecek.