Ülkemizde son dönemde artan kurşunlama olaylarının altında, büyük tehditler yatıyor.

Türkiye'de de etkinliğini artıran ve çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu "Casper Çetesi"nin, ülkemizde de haraç toplamak için çok sayıda iş sahibini tehdit ettiği ortaya çıkıyor.

Polisin operasyonlarında bir bir ortaya çıkardığı tabanca ve yüzlerce merminin de adaya sokularak, şantajla para talep etme işlerinin ardından kullanıldığı öğrenildi.

Son dönemlerde çok sayıda tetikçinin de adaya geldiği biliniyor.

Çoğunluğunu galeri sahiplerinin oluşturduğu şahıslara ulaşan Belarus, Gürcistan kökenli telefon numaralarından ödenmesi güç paralar talep ediliyor.

İşyeri sahiplerine, süre verilerek, "Paramızı vermezseniz, işyerinizi yakarız, kurşunlarız" tehditleri savruluyor.

Poliste çok sayıda tehdit ve şantaj şikayeti var.

Özellikle Girne'de gelişen olaylarda polisin devriye sayısını artırdığı belirtiliyor.

Açığa çıkan tetikçiler tutuklanırken, tehditlerin de ardı arkası kesilmiyor.

Polisin başarılı operasyonları ile tutuklanan tetikçiler hapse gönderilirken, tehdit telefonları devam ediyor.

Tehdit edilen vatandaşlar, KKTC polisinin Türkiye Cumhuriyeti polisi ile işbirliği yaparak ilerlemesini talep ediyor.

Tetikçilerin tamamı Türkiye'den gelirken, adada bulunan işbirlikçileri ise silah ve mermi sağlıyor. Kurulan çete düzeni ise vatandaşları çileden çıkarıyor.

"Kendi ülkemizde tehdit altında yaşıyoruz" ifadesini kullanan vatandaşlar, peşi sıra yaşanan tehdit ve şantaj olaylarına karşı daha etkin denetim ve Türkiye ile işbirliği talep ediyor.