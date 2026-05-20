Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, resmi ziyaretlerde bulunmak amacıyla bugün Hindistan’a gidecek. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile beraberindeki heyetin Hindistan ziyareti cumartesi gününe kadar devam edecek.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Hindistan ziyaretine yer verdi.

Habere göre Hristodulidis, Hindistan ziyareti hakkında dün yaptığı açıklamada, ziyaretin önemine değinerek, bunun Hindistan Başbakanın geçtiğimiz yıl yaptığı Kıbrıs'a yaptığı ziyaretin devamı olduğuna dikkat çekti.

Mumbai ve Yeni Delhi’yi de ziyaret edeceğini söyleyen Hristodulidis, temasları çerçevesinde bir dizi anlaşmaya imza atacağını da ifade etti.

Habere göre, Hristodulidis ile beraberindeki heyetin temaslarının odağında; siyasi iş birliği, ekonomi, yatırımlar, teknoloji, bilişim, denizcilik, savunma, eğitim, kültür ve güvenlik gibi konular bulunuyor.

Hristodulidis temaslarında, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru IMEC konusunu da ele alacak.