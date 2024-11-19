Rum Başkanlık Sarayı Basın Ofisi Müdürü Viktoras Papadopulos, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Budapeşte’de yaptığı sohbetin “özlü bir sohbet olduğu” iddiasında bulundu.

Rum Başkanlık Sarayı Basın Ofisi Müdürü Viktoras Papadopulos, Fileleftheros ve diğer gazetelerde yer alan açıklamasında, Yunanistan’ın eski başbakanlarından Andonis Samaras’ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Budapeşte’te yaptığı sohbetin boş olduğu şeklindeki eleştirilerine yanıt verdi.

Papadopulos, Erdoğan ile Hristodulidis’in Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi çerçevesinde Budapeşte’de yaptıkları sohbetin içi boş bir sohbet olduğu yönünde iddiada bulunan Samaras’a yanıt vererek, söz konusu sohbetin “özlü bir sohbet olduğu” iddiasında bulundu.

Papadopulos, “1963 yılından beridir ilk kez bir Türk Cumhurbaşkanının, kahve için bile olsa, bir Kıbrıs Devlet Başkanı’yla konuştuğunu” ifade ederek “Kıbrıs sorununun, üzerinde uzlaşıya varılmış çerçeve ve Crans Montana’da kaldığı yerden çözümü çabaları çerçevesinde Türkiye’yle doğrudan müzakere etmek bizim arzumuzdur” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yasal hükümetiyle diyalog kurmayı reddettiğini” vurgulayan Papadopulos, Samaras’ın "perde gerisinde adil olmayan bir çözüm hazırlığı" olduğu iddialarını ise reddetti.

Papadopulos, Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinin iyileşmesinin, BM’ye Kıbrıs sorununda ilerleyebilme imkanı verdiğini belirterek, Rum hükümetinin, BM çatısı altındaki süreç çerçevesinde ve Türkiye’nin AB katılım sürecini Kıbrıs sorunuyla ilişkilendirerek yoğun bir çaba sarf ettiğini savundu.