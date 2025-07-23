Tenis takviminde sıra, 500'lük Washington Açık turnuvasına geldi. Kadınlarda, ilk tur rekabeti bir efsanenin dönüşüne sahne oldu

Williams kardeşlerden Venus Williams, önce çiftlerde ardından teklerde, korttan galibiyetle ayrıldı. Vatandaşı Peyton Stearns'ü, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Birleşik Amerikalı tenisçi, tur atladı.

7 Grand Slam şampiyonu 45 yaşındaki Venus Williams böylece, WTA turunda, 21 yıl aradan sonra maç kazanan ikinci en yaşlı isim oldu.

2004 yılında, 47 yaşındaki Martina Navratilova, Wimbledon'da Catalina Castano'yu ilk turda 6-0 ve 6-1 ile elemişti.

Erkeklerde ise, 2 numaralı seri başı Lorenzo Musetti, hedefine ulaşamadı. İtalyan tenisçi, Büyük Britanya eski 1 numarası Cameron Norrie'ye, 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Norrie ise, adını son 16 turuna yazdırdı.