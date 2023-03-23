Yörel sevenlerini üzdü

KKTC Kalkınma Bankası Eski Genel Müdürü Tuncay Fuat Yörel bugün hayatını kaybetti. Yörel'in vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Yörel yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

