Yıldırım, Ömer dayısına ağlıyor

Yeni Boğaziçi Belediyesine bağlı köylerden Yıldırım bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Yıldırım köyünün sevilen simalarından olan, güler yüzlülüğü, çalışkanlığıyla bilinen Ömer Uzun bugün vefat etti.

Ömer Uzun’un cenazesi bugün öğleden sonra saat 15.00’te Yıldırım Camisi’nde kılınacak cenaze namazına müteakip Yıldırım Kabristanlığı’na defnedilecek.

