Yayla, Zafer abisine ağlıyor

Güzelyurt bölgesi köylerinden Yayla köyü sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin acısını yaşıyor.
Yala köyü sakinlerinden olan ve sakinliği, sevecenliği ile bilinen Zafer Hamdi bugün hayata gözlerini yumdu.
Zafer Hamdi'nin cenazesi bugün Yayla Camii nde kılınacak öğle namazına müteakip Yuvacık Mezarlığına defnedilecek.
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