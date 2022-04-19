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Türkmenköy 'Yıltan' abisine ağlıyor

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Türkmenköy 'Yıltan' abisine ağlıyor
Mesarya bölgesinin büyük köylerinden sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin acısını yaşıyor.
Beyarmudu Belediyesi'ne bağlı köylerden olan Türkmenköy'ün sevilen simalarından Yıltan Hansa bugün hayatını kaybetti.
Hansa yarın Türkmenköy Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip kılınacak  cenaze namazı sonrasında Beyarmudu Kabristanlığı'na defnedilecek.
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