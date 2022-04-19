Türkmenköy 'Yıltan' abisine ağlıyor

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin acısını yaşıyor.
Beyarmudu Belediyesi'ne bağlı köylerden olan Türkmenköy'ün sevilen simalarından Yıltan Hansa bugün hayatını kaybetti.
Hansa yarın Türkmenköy Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Beyarmudu Kabristanlığı'na defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.