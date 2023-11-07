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Türkmenköy, Sultan ablasına ağlıyor

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Türkmenköy, Sultan ablasına ağlıyor
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Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Türkmenköy sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Türkiye Kahramanmarş'lı olup uzun yıllardan beridiri Türkmenköy’de yaşamını sürdüren Sultan İlgu dün vefat etti.
İlgu'nun cenzesi 8 Kasım Çarşamba günü Türkmenköy Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Türkmenköy Kabristanlığı’na defnedilecek.
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