Türkmenköy, Sultan ablasına ağlıyor

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Türkmenköy sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Türkiye Kahramanmarş'lı olup uzun yıllardan beridiri Türkmenköy’de yaşamını sürdüren Sultan İlgu dün vefat etti.

İlgu'nun cenzesi 8 Kasım Çarşamba günü Türkmenköy Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Türkmenköy Kabristanlığı’na defnedilecek.