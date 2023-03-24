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Türkmenköy, Salih amcasına ağlıyor

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Türkmenköy, Salih amcasına ağlıyor
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Mesarya köylerinden Türkmenköy bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Londra Türkmenköy FC kulüp başkanı Şah Gaziler'in kıymetli babası, Türkmenköy Spor Kulübü eski kulüp başkanlarından Salih Saygılı'nın büyükbabası, eski futbolcu, antrenör, yöneticilerimizden ve altyapı koordinatörü Özkan Gaziler'in amcası, Salih Gaziler hayatını kaybetti.
Salih Gaziler’in cenazesi Pazar günü Türkmenköy Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Türkmenköy Mezarlığı'na defnedilecek.
 
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