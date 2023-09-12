Turgay Zabitler sevenlerini üzdü

İskele bölgesinin küçük köylerinden biri olan Kilitkaya sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü aşıyor.
Aslen Kilitkaya’lı olup, uzun zamandır Mağusa’da yaşamını sürdüren Turgay Zabitler (Ramadan) bugün vefat etti.
Turgay Zabitler’in cenazesi Çarşamba günü öğle namazına müteakip Kilitkaya Mezarlığı’na defnedilecek.
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