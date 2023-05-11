banner913
banner932
GAB kanser konulu seminer düzenledi
GAB kanser konulu seminer düzenledi
6 0
CTP Lefkoşa İlçesi,Madde Bağımlılıği konulu panel düzenleniyor
CTP Lefkoşa İlçesi,Madde Bağımlılıği konulu panel düzenleniyor
7 0
 
Türkiye seçimlerine KKTC'den rekor katılım
Türkiye seçimlerine KKTC'den rekor katılım
10 0
Trafik cana doymuyor
Trafik cana doymuyor
29 0
Klasman tamam, gözler play-off’ta
Klasman tamam, gözler play-off’ta
11 0
Çayönü’ne dün 4 kg yağış düştü
Çayönü’ne dün 4 kg yağış düştü
19 0
10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası
10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası
20 0
banner915

Tekman ailesi çınarına ağlıyor

banner476

banner825
Tekman ailesi çınarına ağlıyor
banner931
Girne ve İskele bölgesi sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Larnakalı olup 1974 sonrasında Girne’de yaşamını sürdüren Ahmet Süleyman Tekman dün hayata gözlerini yumdu.
Tekman’ın cenazesi yarın Karaoğlanoğlu Camisi’nde öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazına müteakip Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na defnedilecek.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.