Tekman ailesi çınarına ağlıyor

Girne ve İskele bölgesi sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Larnakalı olup 1974 sonrasında Girne’de yaşamını sürdüren Ahmet Süleyman Tekman dün hayata gözlerini yumdu.

Tekman’ın cenazesi yarın Karaoğlanoğlu Camisi’nde öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazına müteakip Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na defnedilecek.

