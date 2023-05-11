Tekman ailesi çınarına ağlıyor

Girne ve İskele bölgesi sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Larnakalı olup 1974 sonrasında Girne’de yaşamını sürdüren Ahmet Süleyman Tekman dün hayata gözlerini yumdu.
Tekman’ın cenazesi yarın Karaoğlanoğlu Camisi’nde öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazına müteakip Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.