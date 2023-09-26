Songur ailesinin acı günü

Lefkoşa bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa sakinlerinden, merhum Musa Songur’un eşi 92 yaşındaki Servet Songur bugün vefat etti.
Servet Songur’un cenazesi yarın Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa mezarlığına defnedilecek.
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