banner913
banner932
Çalışma Bakanlığı ile GİKAD arasında iş birliği protokolü
Çalışma Bakanlığı ile GİKAD arasında iş birliği protokolü
12 0
“Genel Sekreter tüm iyi niyetini kullanacak”
“Genel Sekreter tüm iyi niyetini kullanacak”
11 0
 
Ağır vasıtalar için önlem çağrısı
Ağır vasıtalar için önlem çağrısı
10 0
Miracle Karşıyaka’da tempo yüksek
Miracle Karşıyaka’da tempo yüksek
25 0
Kıb-Tek, münhal sınavlarının önceden bildirilen saat ve okul salonlarında yapılacağını duyurdu
Kıb-Tek, münhal sınavlarının önceden bildirilen saat ve okul salonlarında yapılacağını duyurdu
18 0
Meclis Başkanı Töre, Karadeniz Kültür Derneği heyetini kabul etti
Meclis Başkanı Töre, Karadeniz Kültür Derneği heyetini kabul etti
20 0
2. Şirinevler Gonnara Festivali 1 Ekim'de yapılacak
2. Şirinevler Gonnara Festivali 1 Ekim'de yapılacak
18 0
banner964

Şevki Cezar Koyuncu vefat etti

banner476

banner825
Şevki Cezar Koyuncu vefat etti
banner971
Ülkemizin sevilen isimlerinden Şevki Cezar Koyuncu hayatını kaybetti.
 Şevki Cezar Koyuncu’nun cenazesi dün Aydınköy Mezarlığı’nda defnedildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.