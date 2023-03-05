Serdarlı, Tomris ablasına ağlıyor

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’ne bağlı Serdarlı bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Serdarlı köyünün sevilen sayılan ailelerinden olan Çoban ailesinin çınarı Tomris Çoban bugün vefat etti.
Çoban yarın Serdarlı Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazına müteakip Serdarlı Kabristanlığı’na defnedilecek.
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