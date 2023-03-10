Serdarlı Selma ablasına ağlıyor

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden olan Serdarlı sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Serdarlı ve bölgesinde sevilen, sayılan simalarından biri olan Selma Habeş vefat etti.
Habeş, bugün Serdarlı Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Serdarlı Kabristanlığı’na defnedildi.
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