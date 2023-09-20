Şanveren ailesi yasta

Girne bölgesinin büyük beldelerinden Alsancak sevilen simalarından birini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Larnaka’lı olup uzun yıllardan beridir Alsancak'ta ikamet eden Leman Şanveren hakkın rahmetine kavuştu.

Şanveren’in cenazesi bugün kılınan öğlen namazından sonra Alsancak Kabristanlığına defnedildi.

