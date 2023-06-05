Reyhanlı ailesinin acı günü

İskele sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
İskele Belediyesi Meclis üyesi Kubilay Aşık’ın eniştesi, belediye personeli Hüseyin Reyhanlı’nın babası sevilen sima Ahmet Reyhanlı hayata gözlerini yumdu.
70 yaşında vefat eden Ahmet Reyhanlı’nın cenazesi yarın İskele Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında İskele Kabristanlığı’na defnedilecek.
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