Polis teşkilatını üzen ölüm

Polis teşkilatına uzun yıllar veren bir polis emeklisi daha vefat etti.

Polis Genel Müdürlüğü'nden emekli müfettiş Gazimağusa sakini Mehmet Cemal Çalıkan dün akşam hayata gözlerini yumdu.

Gerek polis teşkilatında gerekse sivil hayatta sevilen bir sima olan Çalıkan bir süredir hastanede tedavi görmekteydi.

Mehmet Çalıkan bugün kılınacak ikindi namazına müteakip Mağusa Kabristanlığı'na defnedilecek.