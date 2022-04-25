Mersinlik, İsmail amcasına ağlıyor

Beşparmak dağlarının eteklerindeki şirin köylerimizden Mersinlik sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüüsnü yaşıyor.
Mersinlik muhtarı Mutlu Şeker’in babası İsmail Şeker yaşamını yitirdi. Cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Mersinlik Köy mezarlığına defnedildi.
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