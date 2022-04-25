banner762
banner815
30 0
LAÜ otobüsü öğrencilerini artık terminal içinden alıyor
LAÜ otobüsü öğrencilerini artık terminal içinden alıyor
60 0
 
İkisine de yaramadı
İkisine de yaramadı
17 0
Emirlere Uymayarak Tarihin Akışını Değiştiren 11 Asker
Emirlere Uymayarak Tarihin Akışını Değiştiren 11 Asker
49 0
Gençler, Dörtyol'a patladı
Gençler, Dörtyol'a patladı
38 0
Islander Cup ile ‘All-Star’ gecesi
Islander Cup ile ‘All-Star’ gecesi
49 0
'Teslimat'a uluslararası sekizinci ödül
'Teslimat'a uluslararası sekizinci ödül
21 0
banner797
banner794

Mersinlik, İsmail amcasına ağlıyor

banner476

banner825
Mersinlik, İsmail amcasına ağlıyor
Beşparmak dağlarının eteklerindeki şirin köylerimizden Mersinlik sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüüsnü yaşıyor.
Mersinlik muhtarı Mutlu Şeker’in babası İsmail Şeker yaşamını yitirdi. Cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı  sonrasında Mersinlik Köy mezarlığına defnedildi. 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.