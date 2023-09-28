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Mallıdağ, Kemal amcasına ağlıyor

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Mallıdağ, Kemal amcasına ağlıyor
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Mesarya bölgesi belediyelerinden Geçitkale’ye bağlı küçük köylerden Mallıdağ bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mallıdağ köyünün sevilen simalarından olan Kemal Çaltin dün vefat etti.
Çaltin’in cenazesi bugün Mallıdağ Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Mallıdağ Mezarlığı’na defnedilecek.
 
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