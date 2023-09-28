Mallıdağ, Kemal amcasına ağlıyor

Mesarya bölgesi belediyelerinden Geçitkale’ye bağlı küçük köylerden Mallıdağ bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mallıdağ köyünün sevilen simalarından olan Kemal Çaltin dün vefat etti.
Çaltin’in cenazesi bugün Mallıdağ Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Mallıdağ Mezarlığı’na defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.