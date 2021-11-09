Mağusa Ali Girol abisine ağlıyor

Mağusa sevilen bir simasını daha kaybetti.

Mağusa’nın tanınmış simalarından olan emekli polis, TMT mensubu ve sualtı eğitmeni Ali Girol Gürol bu sabah yaşamını yitirdi. Girol'un vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

1959 yılında Zir kampında eğitim alan su altı ekibinde görev alan ve 1974 yılında Şehit Mustafa Kurtuluş komutasında apartmanlarda savaşan daha sonra yeni kapıda görev yapan sessiz mücahit lakaplı Ali Girol Gürol’un vefatı Mağusa’da üzüntüyle karşılandı.

