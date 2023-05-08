Lefke ‘Hoca’sına ağlıyor

Lefke, sevilen ve değerli bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefke'nin sevilen simalarından olan ve ‘Hoca’ olarak bilinen Mustafa Kolaç vefat etti. Uzun yıllar Lefke'de öğretmenlik yapan ve Lefke Türk Spor Kulübü'nde çeşitli görevlerde bulunan Mustafa Kolaç'ın vefatı Lefke bölgesini yasa boğdu.

Kolaç’ın cenazesi bugün Lefke Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Lefke Kabristanlığına defnedilecek.



