Külahlılar ailesinin acı günü

Mesarya bölgesi köylerimizden Türkmenköy sevilen bir simasını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor.

Türkmenköy'de yardımseverliği ve güleryüzlülüğüyle bilinen Hasan Külahlılar bugün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Gazetemizin değerli ve deneyimli gazeteci ve foto muhabirlerinden Necati Külahlıları'ın abisi olan Hasan Külahlılar'ın vefatı başta ailesi olmak üzere bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

Külahlılar'ın cenazesi bugün kılınacak cenaze namazı sonrasında Türkmenköy'de defnedilecek.

