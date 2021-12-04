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Külahlılar ailesine bir gün arayla ikinci acı haber

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Külahlılar ailesine bir gün arayla ikinci acı haber
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Mesarya bölgesi köylerinden Türkmenköy üst üste acı haberlerle sarsılıyor.
Türkmenköy’ün büyük ve sevilen ailelerinden olan Külahlılar ailesi bir gün arayla ikinci acı haberin şokuyla sarsıldı.
Perşembe gecesi hayata gözlerini yuman Hasan Külahlılar’ın ardından bugün sabah saatlerinde ise Mustafa Hasan Külahlılar hayatını kaybetti.
Külahlılar bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Türkmenköy Mezarlığı’na defnedilecek.
 
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