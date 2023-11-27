Kilitkaya yasta

İskele bölgesinin küçük köylerinden Kilitkaya bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Kilitkaya’nın sevilen siması ve değerlerinden biri olan Talat Suan dün vefat etti.

Uzun yıllar Kilitkaya Zafer Spor Kulübü’nde başkanlık ve yöneticilik yapan Talat Suan'ın ölümü, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Suan’ın cenazesi bugün kılınan öğle namazı sonrasında Kilitkaya Mezarlığı’na defnedildi.

