İlgen ailesi çınarına ağlıyor

Aslen Siligulu olup Alayköy'de ikâmet eden, İlgen ailesinin çınarı dayım Erdoğan İlgen hayata gözlerini yumdu.

Alayköy'de uzun yıllar kesintisiz olarak muhtarlık yapan, çevresinde çok sevilen, güler yüzü ile herkese sevgisini veren Erdoğan İlgen'in vefatı sevenleri yasa boğdu.

İlgen'in cenazesi yarın ikindi namazından sonra Alayköy'de son yolculuğuna uğurlanacak.