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Hatice Kerlo sevenlerini üzdü

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Aslen Luricina(Akıncılar)’lı olup uzun yıllardan beridir Akdoğan’da yaşayan Hatice Kerlo (Kirlapo’yu) geçtiğimiz Salı günü vefat etti.

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Hatice Kerlo sevenlerini üzdü
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Aslen Luricina(Akıncılar)’lı olup uzun yıllardan beridir Akdoğan’da yaşayan Hatice Kerlo (Kirlapo’yu) geçtiğimiz Salı günü vefat etti.
Akdoğan’da sevilen bir kişilik olan Hatice Kerlo’nun vefatı ailesi ve sevenlerini üzüntüye boğdu.  
Kerlo’nun cenazesi dün Akıncılar’da defnedildi.
 
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