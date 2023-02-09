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Güneşköy'den de acı haber

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Güneşköy'den de acı haber
Aslen Adıyamanlı olup Kıbrıs’ta Güneşköy’de ikamet eden Ali Doğan, depremde yaşamını yitirdi.
Kahramanmaraş’ta art arda meydana gelen deprem sonrası Adana’da Saray Otel’de enkaz altında kalan Ali Doğan hayatını kaybetti.
Cenazesi Kıbrıs’a getirilen Ali Doğan, bugün Güzelyurt Fatih camisinde kılınan öğle namazına müteakip Yuvacık mezarlığına defnedildi.
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