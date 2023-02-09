Güneşköy'den de acı haber

Aslen Adıyamanlı olup Kıbrıs’ta Güneşköy’de ikamet eden Ali Doğan, depremde yaşamını yitirdi.
Kahramanmaraş’ta art arda meydana gelen deprem sonrası Adana’da Saray Otel’de enkaz altında kalan Ali Doğan hayatını kaybetti.
Cenazesi Kıbrıs’a getirilen Ali Doğan, bugün Güzelyurt Fatih camisinde kılınan öğle namazına müteakip Yuvacık mezarlığına defnedildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.