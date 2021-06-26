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Görneç Şah dayısına ağlıyor

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Görneç Şah dayısına ağlıyor
Görneç köyüyle "Bütünleşen, Özleşen ve Köyün simgelerinden" olan bir siması Enver Şah'ı zamansız  kaybetmenin  acısını yaşıyor.
Serdarlı Belediyesi'ne bağlı Görneç köyü sakini ve bölgede sevilen biri kişilik olan Enver Şah dayısı bugün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
Şah yarın cenaze namazı sonrasında Görneç Mezarlığı'na defnedilecek.
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