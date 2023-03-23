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Gaziveren Cemaliye ablasına ağlıyor

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Gaziveren Cemaliye ablasına ağlıyor
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Güzelyurt bölgesinin büyük köylerinden Gaziveren bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gaziveren köyünün çınarlarından, sevilen sima Cemaliye Özçetiner vefat etti.
Özçetiner’in cenazesi bugün Gaziveren Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Gaziveren Kabristanlığı’na defnedildi.
 
 
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