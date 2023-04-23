Falyalı ailesi yasta

Kıbrıs Türk toplumu önemlibir değerini daha kaybetmeninin üzüntüsünü yaşıyor.
TMT içerisinde yıllarca görev yapan, emekli başöğretmen, merhum işadamı Halil Falyalı ile Hüsnü Falyalı’nın babası, Cahit Falyalı hayatını kaybetti.
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