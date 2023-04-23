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Falyalı ailesi yasta

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Falyalı ailesi yasta
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Kıbrıs Türk toplumu önemlibir değerini daha kaybetmeninin üzüntüsünü yaşıyor.
TMT içerisinde yıllarca görev yapan, emekli başöğretmen, merhum işadamı Halil Falyalı ile Hüsnü Falyalı’nın babası, Cahit Falyalı hayatını kaybetti.
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