Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal yaşamını yitirdi!

Son dakika haberi: Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal 84 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

Deniz Baykal hayatını kaybetti. Türk siyasetinin önemli isimlerinden olan Baykal'ın vefatını Kılıçdaroğlu duyurdu. TBMM Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve bakanlık gibi birçok görev üstlenen Baykal'ın uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği, son zamanlarda TBMM'deki toplantılara katılamadığı biliniyordu. 10 yıl boyunca CHP'nin genel başkanlığını yapan Baykal, 2010'da bıraktığı görevi Kılıçdaroğlu'na devretmişti.

KILIÇDAROĞLU: BİZE MÜCADELELERLE DOLU BİR HAYAT ÖYKÜSÜ BIRAKTI

CHP lideri Kılıçdaroğlu Baykal'ın vefatını duyurduğu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun."

ASLI BAYKAL'DAN AÇIKLAMA

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, AA muhabirine açıklama yaptı. Aslı Baykal, "Babam bu sabah evinde uykusunda vefat etti. Cenazeyi salı günü Antalya'da defnetmeyi planlıyoruz." bilgisini verdi.

Taziyeleri Ankara'daki evlerinde öğleden sonra kabul edeceklerini ifade eden Aslı Baykal, "Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

DENİZ BAYKAL KİMDİR?

BBC'de yer alan habere göre; 20 Temmuz 1938'de Antalya'da doğan Baykal, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Doktorasını Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı.

ABD Colombia ve Berkeley Üniversiteleri'nde iki yıl süreyle doktora sonrası çalışmalarına devam etti.

Siyasal Bilgiler Fakültesinde siyaset bilimi doçenti olarak öğretim üyeliği görevinde bulundu. Siyaset bilimi alanında kitap ve makaleleri yayınlandı.

15(IV), 16(V), 18, 19, 20, 22. ve 23 Dönemlerde Antalya Milletvekili seçildi. Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanlığını yürüttü.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyeliğine seçildi.

Hükümet'te Maliye Bakanlığı, 42. Hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 52. Hükümette Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı'na seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinde bulundu.