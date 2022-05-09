Eşinin acısına 2 ay dayanabildi

Gönyeli sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Gönyeli’nin simge isimlerinden olan merhum Erbay Raman’ın eşi Şaziye Gönül Raman eşinin vefatının ardından kendisi de hayata gözlerini yumdu.

14 Mart 2022 tarihinde hayat gözlerini yuman eşi Erbay Raman’ın acısına fazla dayanamayan Şaziye Gönül Raman bugün sabah saatlerinde vefat etti.

Raman saat 14.00’te Gönyeli’de kılınacak olan cenaze namazına müteakip Gönyeli Kabristanlığı’na defnedilecek.

