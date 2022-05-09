banner762
banner815
46 0
Ali Nesim Hocayı sevgi ve saygıyla anıyoruz.
Ali Nesim Hocayı sevgi ve saygıyla anıyoruz.
15 0
 
“Bu gidişle Arasta’ya da giremeyeceğiz”
“Bu gidişle Arasta’ya da giremeyeceğiz”
67 0
Gün annelerindi
Gün annelerindi
23 0
Kıbrıslı Türk eczacıdan büyük buluş
Kıbrıslı Türk eczacıdan büyük buluş
14 0
Neriman Cahit'in hayatı belgesel oldu
Neriman Cahit'in hayatı belgesel oldu
8 0
Gençler Birliği ikinci devrede kendine geldi
Gençler Birliği ikinci devrede kendine geldi
33 0
banner797
banner794

Eşinin acısına 2 ay dayanabildi

banner476

banner825
Eşinin acısına 2 ay dayanabildi
Gönyeli sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gönyeli’nin simge isimlerinden olan merhum Erbay Raman’ın eşi Şaziye Gönül Raman eşinin vefatının ardından kendisi de hayata gözlerini yumdu.
14 Mart 2022 tarihinde hayat gözlerini yuman eşi Erbay Raman’ın acısına fazla dayanamayan Şaziye Gönül Raman bugün sabah saatlerinde vefat etti.
Raman saat 14.00’te Gönyeli’de kılınacak olan cenaze namazına müteakip Gönyeli Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.