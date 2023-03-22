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Enver Korkmaz sevenlerini üzdü

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Enver Korkmaz sevenlerini üzdü
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Gazimağusa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Emekli polis olan ve Mağusa’da sevilen bir sima olarak bilinen Enver Korkmaz dün vefat etti.
Korkmaz’ın cenazesi bugün kılınan öğle namazına müteakip Mağusa Kabrisranlığı’na defnedildi.
 
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