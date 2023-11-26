Emin ailesi yasta

Lefkoşa sevilen, sayılan bir çınarını daha kayetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa'nın tanınan eczacılarından, eski milletvekillerinden Enver Emin'in sevilen eşi Evşen Emin dün hayata gözlerini yumdu.

Emin'in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Evşen Emin'in cenazesi bugün Lefkoşa'da İsmail Safa Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.