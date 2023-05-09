Düzova, Sevgül ablasına ağlıyor

Mesarya köylerinden Düzova sevilen bir simasını daha sonsuzluğa uğurladı.

Aslen Baflı olan ve uzun yıllardan beridir Düzova'da yaşamını sürdüren köyün sevilen çınarlarından olan Sevgül Çağan dün vefat etti.

Çağan’ın cenazesi bugün kılınan cenaze namazı sonrasında Düzova Mezarlığı’na defnedildi.

