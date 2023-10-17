Değirmenlik Aydın ablasına ağlıyor

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Değirmenlik değerli bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa bölgesinde sevilen bir sima olan ve Değirmenlik’te ikamet eden Aydın Durusoy dün vefat etti.

Durusoy’un cenazesi bugün Değirmenlik Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Değirmenlik Kabristanlığı’na defnedildi.

