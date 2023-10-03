Dağgül ailesi çınarına ağlıyor

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Karşıyaka arka arka yaşanan vefatlarla sarsılmaya devam ediyor.
Karşıyaka’nın sevilen simalarından olan ve Dağgül ailesinin çınarı Münür Dağgül bu sabah vefat etti.
Dağgül’ün cenazesi, yarın Karşıyaka Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Karşıyaka Kabristanlığı’na defnedilecek.
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