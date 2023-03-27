Çoli ailesi çınarına ağlıyor

Lefkoşa bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa’nın sevilen ailelerinden Çoli ailesinin çınarı Dilber Çoli bugün hayatını kaybetti.
Çoli’nin cenazesi, yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
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