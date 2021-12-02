Çatalköy, Nezaket ablasına ağlıyor

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Çatalköy değerli bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Çatalköy'de sevilen ve sayılan bir kişilik olan Nezaket Tansel Adem bugün hayata gözlerini yumdu.

Nezaket Tansel Adem'in yarın öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazı sonrasında Çatalköy Kabristanlığı'na defnedileceği bildirildi.