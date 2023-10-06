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Çağgün ailesi çınarına ağlıyor

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Çağgün ailesi çınarına ağlıyor
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Aslen Polemityalı olan ve uzun yıllardan beridir Güzelyurt’ta yaşayan bölgenin sevilen simalarından olan Kıvanç Çağgün bugün vefat etti.
Çağgün'ün vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Kıvanç Çağgün'ün cenazesi, yarın Güzelyurt Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Yuvacık Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.


 
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