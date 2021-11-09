Bostancı bir çınarını daha kaybetti

Bostancı sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Baf kasabasının Yuvalı köyü doğumlu olan ve çevresinde çok sevilen biri olarak bilinen, Bostancı’da ikamet eden Behçet Varoğlu, dün hayatını kaybetti.

Bostancı'nın büyük ailelerinden Varoğlu ailesinin çınarı olan Behçet Varoğlu'nun benazesi bugün saat 11.00’de Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınan cenaze namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.