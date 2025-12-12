Ülkemiz bir değeri daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Kıbrıs Türk Tiyatrosunun kurucularından duayen sanatçı, BRTK'nın kurumsallaşmasına da özel yetenekleriyle katkı koymuş, sahne sanatları eğitiminin üniversitelerimize taşınmasında öncülük etmiş özverili ve rol model değerlerimizden Hilmi Özen bugün vefat etti.

Uzun bir süreden beridir yaşadığı sağlık sorunlarıyla mücadele eden Özen 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

İş insanı ve Genç TV kurucu direktörü Ertan Birinci’nin kayınpederi olan Özen’in vefatı başta sanat dünyası olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi Pazar günü Lefkoşa İsmail Safa Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığına defnedilecek.