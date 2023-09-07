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Balbaz ailesi çınarını kaybetti

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Balbaz ailesi çınarını kaybetti
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Beşparmak dağlarının güney yamaçlarının şirin köylerinden Dağyolu, bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Dağyolu köyü sakini, sevilen, sayılan siması Mehmet Salih Balbaz bugün sabah saatlerinde vefat etti.
Balbaz’ın cenazesi, Dağyolu Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Dağyolu Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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