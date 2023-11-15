Bağlıköy Melda ablasına ağlıyor

Lefke Bölgesinin şirin köylerinden Bağlıköy sevilen bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Bir dönem Lefke Belediyesi Meclis Üyeliği de yapmış olan Bağlıköy sakini Melda Köksallar dün vefat etti.
Köksallar’ın cenazesi bugün kılınan öğle namazı ardından Bağlıköy kabristanlığında defnedildi.
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