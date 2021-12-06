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Aslanköy Yıldıray abisine ağlıyor

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Aslanköy Yıldıray abisine ağlıyor
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Mesarya bölgesi köylerinden Aslanköy sevilen bir simasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Paşaköy Belediyesi’ne bağlı Aslanköy’de sakin Yıldıray Ilman bugün vefat etti.
Güler yüzlülüğü, yardımseverliği ve av tutkusuyla bölgede sevilen bir sima olan Yıldıray Ilman’ın vefatı büyük üzüntüye neden oldu. Ilman’ın naaşı yarın kılınacak cenaze namazı sonrasında Aslanköy Mezarlığı’na defnedilecek.
 
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